Dopo le provocatorie parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del club, che hanno fatto infuriare un po' tutti, ecco il post sui social del club, che ancora provocano i bianconeri. Il pensiero è alla gara di dieci giorni fa contro la Juventus, anche quando manca solo un punto per un titolo che manca da 33 anni. E in quel Juventus-Napoli c'è un episodio che ha portato allo sfottò del club azzurro in queste ore su Tik Tok, ovvero la caduta in area di rigore diche cercava il rigore. La citazione è in riferimento al brano "Blauer" del rapper Vincenzo Mattera, in arte "Paky", specificando il momento in cui dice "Mio fratello è a terra e non si muove".