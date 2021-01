Del Genio, a Kiss Kiss Napoli, è tornato sulla Supercoppa: "I tifosi partenopei, soprattutto quelli dei gruppi organizzati, chiedono ai calciatori impegno. Lo hanno scritto su uno striscione. E l'impegno nella partita contro la Juventus in Supercoppa c'è stato in maniera indiscutibile, lo abbiamo visto tutti, non si può negare. Poi è chiaro ed evidente che si può discutere dal punto di vista tattico, visto che per qualcuno bisognava essere più propositivi contro i bianconeri. Ma il Napoli per essere più propositivo ha bisogno di un calciatore come Fabian Ruiz in mezzo al campo perché Diego Demme e Bakayoko non ti permettono di farlo".