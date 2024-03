Ilè ancora in lizza nellae quindi ha ancora la possibilità di qualificarsi per ilclubin programma nel 2025 negli Stati Uniti per la prima volta. Attualmente, gli azzurri hanno 42 punti nel ranking Champions, a soli 5 punti di distanza dalla, che ne ha 47, e che detiene l'ultimo slot europeo disponibile, grazie al suo storico recente nella competizione. Per raggiungere questo obiettivo, il Napoli deve ottenere almeno 5 punti, che potrebbero derivare da due vittorie (2 punti ciascuna) e un pareggio (1 punto), oppure da una vittoria e due pareggi (1 punto ciascuno), con la possibilità di avanzare al turno successivo.Aureliotiene molto alla partecipazione del Napoli al Mondiale per club e è persino disposto a considerare azioni legali per far valere i diritti del club rispetto alla Juventus, basandosi sull'ultima penalizzazione subita dalla Juventus in Serie A. Tuttavia, per ora, De Laurentiis ha deciso di concentrarsi completamente sui suoi giocatori. Ha promesso alla squadra un premio di 10 milioni di euro in caso di qualificazione alla Coppa del Mondo per club. Questo premio è praticamente equivalente a quanto incasserebbe il club avanzando ai quarti di finale (10,6 milioni di euro). Questo maxi bonus è strettamente legato al passaggio del turno in Champions League: bisognerà iniziare a "trovare l'America" già dalla prossima partita in Spagna.