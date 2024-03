Potrebbe esserci un cambio di capitano solo per una partita nella squadra di casanel match contro l'Atalanta, in programma sabato alle 12:30. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, si stanno prendendo in considerazione valutazioni sulla possibilità di assegnare la fascia speciale a Juan Jesus.Tuttavia, sarà una decisione che coinvolgerà l'intera squadra, con particolare attenzione a chi ha sempre indossato i gradi di capitano, come Giovanni Di Lorenzo. Dopo la sentenza che ha assolto Acerbi, è possibile che il difensore brasiliano riceva un caloroso benvenuto dal Maradona Stadium in segno di supporto.