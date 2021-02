Dopo l'ultimo ko in campionato contro il Genoa e quello di ieri contro l'Atalanta che ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia, la posizione di Rino Gattuso è sempre più in bilico. Secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, ieri sera il presidente De Laurentiis ha lasciato lo stadio già al primo tempo, quando gli azzurri erano sotto di due gol. La società però ha deciso di non prendere nessun provvedimento prima della sfida con la Juventus, in programma sabato alle 18.