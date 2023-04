"E adesso andate a Udine". Il coro dei tifosi juventini - e non solo - dopo la festa rovinata aldalla. Era tutto pronto per celebrare il tricolore al Maradona: dopo la rete di Olivera, il popolo azzurro non aspettava altro che riversarsi tra le strade della città e andare a festeggiare un pezzo della propria storia."Vi hanno perfino spostato la data per consentirvi la festa che volevate - spiega un supporter milanista -, una vita di privilegi e anche basta. Il karma esiste". Albasta un punto per diventare campione d'Italia per la terza volta. "Immaginate però se questi perdono anche a? Qualcuno si butta dal balcone", scherza una tifosa della Juventus. Si prende tutto col sorriso, così come la festa anticipata: "Appena iniziata ed è già finita? Magari qualcuno ora chiederà l'inversione del campo...".