Il Napoli è alla disperata ricerca di un rinforzo per l'attacco, per rinforzare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, una casa a Posillipo è già pronta ad accogliere Maurito e la moglie Wanda Nara, con tanto di foto già spedite e mostrate alla coppia per convincerli ad accettare la proposta. Sul tavolo, però, ci sono anche i diritti d'immagine. Ora Icardi, sotto contratto con l'Inter sino al 2021, li detiene al 50%, ma De Laurentiis è pronto a concedergli qualcosa di più per fargli dire sì e sposare la causa partenopea. La Juventus, insomma, è avvisata.