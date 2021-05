Su Tele A l'ex capo tifoso napoletano Gennaro Montuori ha detto la sua sul futuro della panchina del Napoli: "Rino Gattuso dovrebbe andar via. Maurizio Sarri sarà anche bravo, ma è un traditore perché, dopo l'esperienza al Napoli, è andato ad allenare la Juventus. Per questo motivo non mi farebbe piacere rivederlo sulla panchina degli azzurri. Massimiliano Allegri non lo amo, ha la puzza sotto al naso e per lui il Napoli non sarebbe certamente una prima scelta. Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, a mio avviso, non sono da Napoli".