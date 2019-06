Napoli è ancora sotto shock per l’incredibile trasferimento di Maurizio Sarri alla Juventus. All’ombra del Vesuvio l’amarezza si mischia al senso di tradimento per il passaggio all’acerrima rivale. Anche l’ex presidente partenopeo Corrado Ferlaino ha espresso il suo parere ad il quotidiano Il Roma, paragonando la figura di Sarri con quella di Maradona. Queste le sue parole: “Il passaggio di Diego in bianconero è sempre stata una cosa impensabile anche perché prima c’era un altro calcio, c’erano altri valori e quindi un trasferimento del genere sarebbe stato incredibile. Inoltre Maradona non avrebbe mai accettato di andare alla Juventus. Non può mai nascere un discorso a riguardo, Diego non avrebbe mai fatto un torto del genere ai napoletani e neanche a sé stesso, essendo uno di noi. Tra Sarri e Maradona c’è una differenza abissale: Diego era unico, il numero uno, mentre Sarri è un uomo qualunque".