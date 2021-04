| Negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina, ai calciatori e ai componenti dello staff in partenza per Torino.



#ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 6, 2021

A meno di situazioni clamorose, Juventus-Napoli domani si giocherà. La sfida inizialmente prevista a ottobre si giocherà nonostante la positività di alcuni giocatori bianconeri, l'ultimo in ordine di tempo Federico Bernardeschi. Nel frattempo, attraverso un tweet il Napoli ha comunicato il risultato dei test fatti stamattina alla squadra e al personale in partenza per Torino: ", questa mattina, ai calciatori e ai componenti dello staff in partenza per Torino" fa sapere il club.