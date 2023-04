La Procura di Napoli, dopo aver ottenuto nello scorso gennaio una proroga di sei mesi per indagare sull’acquisto di Victor Osimhen, nella giornata di ieri è arrivata a bussare alla porta della Turris. Ricapitoliamo l'accaduto. L'affare che nell'estate 2020 ha portato l'attaccante dal Lille al Napoli per circa 71 milioni di euro è finito sotto accusa. Il motivo? Ha generato una plusvalenza di 19.9 milioni, ritenute fittizie. Questo perchè nell'affare sono rientrate le figure del portiere Orestis Karnezis e dei giovani Claudio Manzi, Luigi Liguori e Ciro Palmieri.Ieri, come riferisce Tuttosport, la perquisizione nella sede di Torre del Greco. “In merito a notizie riportate da alcuni organi di informazione, inerenti ad un presunto blitz della Guardia di Finanza presso la sede della S.S. Turris Calcio, la scrivente tiene a precisare che si è trattata di una semplice acquisizione di documenti relativi al tesseramento ed alla cessione del calciatore Claudio Manzi per altra indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli, che non vede coinvolta assolutamente la nostra società”, la nota diramata nel pomeriggio dalla Turris.L’attività di indagine che riguarda il Napoli, che sulla vicenda è stato prosciolto dalla giustizia sportiva esattamente tutte le società coinvolte escludendo la Juventus, continua dunque a muovere i propri passi. Adesso però i riflettori sono puntati sulla figura e sulla carriera di uno dei giovanissimi inclusi nell’operazione finita sotto gli occhi della Procura. Manzi, allora era stato valutato 4 milioni di euro, era immediatamente passato in prestito alla Fermana, ma era poi stato svincolato dal Lille già l’estate successiva. Per altro in Francia lui e i suoi compagni della Primavera non erano mai andati, nemmeno per firmare, come rivelato qualche mese dopo la vicenda dallo stesso Liguori: "Hanno mandato i contratti a Napoli e li abbiamo sottoscritti a Castel Volturno". Un piccolo "dettaglio" che può rivelarsi molto importante per il corso della giustizia. In attesa di sviluppi sul fronte della giustizia ordinaria.