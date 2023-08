L'attaccante delKhvichaha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ripercorrendo alcuni momenti significativi della scorsa stagione tra cui la vittoria contro la Juve a Torino. Ecco il suo racconto: "Dopo la partita con laera chiaro a tutti che eravamo vicinissimi allo scudetto e da lì ogni partita era una festa, in attesa dell’aritmetica certezza. Sono stati giorni incredibili, abbiamo vissuto emozioni infinite. Il mister ci aveva avvertito di cosa potevamo trovare (al rientro in città da Torino, ndr.), ma non puoi immaginare una cosa così, è stata choccante. Ci abbiamo messo un’ora per uscire dall’aeroporto. È stato emozionante e commovente muoverci tra la folla, sentire la gente che chiamava i nostri nomi. Lì abbiamo realizzato di essere a un passo dallo scudetto, quella sera nessuno potrà mai dimenticarla".