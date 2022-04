Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha rilanciato le ambizioni della squadra di Spalletti in ottica scudetto: "È vero che il 2022 è cominciato benissimo, anche per il Napoli, non solo per la Nazionale. Ho vinto la Coppa d'Africa, ci siamo qualificati per il Mondiale e il Napoli è in corsa per lo scudetto. Sarà una battaglia dura fino alla fine, ma io sono pronto a lottare per regalare un sogno alla mia città, che è Napoli. Al 90% se vinciamo tutte le 8 gare che mancano vinceremo lo scudetto e quindi dobbiamo concentrarci su questo. Sarà dura, ma abbiamo un sogno: regalare una grande cosa a questa città e a tutti i napoletani del mondo. Tutto il gruppo darà il massimo in campo e spero che anche i tifosi ci resteranno vicini perché abbiamo bisogno di loro. Non dovremo guardare agli altri, ma solo a noi".