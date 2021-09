Le parole di Koulibaly a Dazn: "Ho visto tutti i tifosi era troppo bello e l'ho fotografato. La vittoria è per loro che ci sono mancati. Dovevamo avere mentalità, sapevamo che a loro mancavano dei giocatori, non dovevamo sottovalutarli perché sono forti e hanno giocatori di livello. Abbiamo avuto la mentalità giusta nel secondo tempo, peccato per il gol preso. Adesso possiamo fare ancora meglio. 8 punti di vantaggio? Troppo presto, ora pensiamo solo a noi, non dobbiamo esultare. Io e Insigne abbiamo un rapporto di amicizia, ci vogliamo bene, prova che siamo una squadra unita e lo dobbiamo dimostrare in campo, lui ha corso finché non ce la faceva più"