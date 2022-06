Come racconta Gazzetta, nonostante l’atteso incontro fra l’agente Ramadani e il presidente Aurelio De Laurentiis non ci sia stato, Koulibaly ha imposto una propria linea per evitare ogni possibile frizione con il Napoli e con Napoli. Ma non c’è dubbio che se Ramadani, dopo averlo preannunciato, non ha incontrato il presidente degli azzurri, significa che al momento non c’è alcuno spazio per la trattativa sul rinnovo. Di fatto, il giocatore non vuole “tirare” sull’ingaggio ma capire se realmente il pressing che ormai da quattro mesi esercita il Barcellona porterà a qualcosa.