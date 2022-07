"Hanno già detto no alla Juventus e sarebbero pronti a ripeterlo anche al Napoli. Il futuro di Filip Kostic, oggi, sembra più vicino alla permanenza in Germania, con l'Eintracht Francoforte che vorrebbe riconfermare l'esterno serbo per la prossima apparizione in Champions League". E' quanto scrive Il Mattino, citando la Bild, e parlando di un principio di accordo con la Juve sfumato. Anche il Napoli si era interessato a Kostic nelle ultime ore, ma l'affare è complicato.