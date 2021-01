Una domenica di belle notizie per la Juventus. Dopo la vittoria all'Allianz Stadium sul Bologna col punteggio di 2-0, infatti, al Bentegodi il Verona ribalta il Napoli: non basta il gol-lampo di Lozano (il quarto più veloce di sempre nella Serie A a girone unico),Ciò vuol dire che la Juve, portandosi a 36, dopo aver superato il Napoli sul campo in Supercoppa Italiana lo supera anche nella classifica del campionato:La Juve nel girone di ritorno ha bisogno di realizzare una strepitosa rimonta dopo un inizio stagione complesso: il primo tassello è stato appena messo.