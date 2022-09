si è già preso il: ieri sera il difensore sudcoreano è stato assoluto protagonista della vittoria della squadra di Luciano Spalletti contro la, segnando anche il gol del momentaneo pareggio. Legato al club partenopeo per i prossimi tre anni con opzione per altre due stagioni, come racconta Calciomercato.com il classe 1996 avrebbe potuto vestire la maglia della: i bianconeri, infatti, lo avevano fatto seguire per lungo tempo e si erano anche convinti di fare un tentativo, finché su di lui non è piombato il Napoli che quest'estate ha sferrato l'affondo decisivo.