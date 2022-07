si presenta da nuovo giocatore del Napoli. Ecco un estratto delle sue parole."Sono tanti gli italiani che ammiro, faccio fatica a sceglierne uno, ma se proprio devo sceglierne uno dico Cannavaro"."C'erano anche altre squadre italiane, ma sapete meglio di me quanto famoso sia il Napoli, l'ho scelto proprio perché é il Napoli""Lo so, ci sono molte aspettative, questo può provocare un po' di tensione ma sono pronto per le gare che mi aspettano. Anche io ho grandi aspettative per la Champions"."Ho vari stili di gioco, credo di essere forte in copertura, mi trovo meglio sulla parte di destra, ma è capitato per esigenze di essere più sulla sinistra ma è giusto confrontarsi anche con questa soluzione".