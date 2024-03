Le dichiarazioni di Lucasu Dazn, in seguito all'ammonizione didurante Napoli-Juventus, hanno generato dibattito. Marelli ha criticato la spiegazione dell'arbitro, definendola fallace, poiché si trattava del terzo fallo commesso su Kvaratskhelia e non il terzo di Vlahovic. Ha suggerito che l'arbitro avrebbe potuto evitare di dare l'ammonizione, considerandola pesante. Queste osservazioni hanno alimentato la discussione sulle decisioni dell'arbitraggio e sollevato interrogativi sulle decisioni in campo, aggiungendo ulteriore interesse alla partita e alle controversie che l'hanno circondata.LE PAROLE - Spiegazione fallace dell’arbitrio, era il terzo fallo su Kvaratskhelia non il terzo di Vlahovic. Poteva risparmiarsela, è un’ammonizione pesante