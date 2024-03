LE PRECEDENTI SFIDE IN CASA DEI PARTENOPEI

DaLa Juventus è l’avversaria contro cui il Napoli ha perso più partite nella sua storia in Serie A: 71 su 155 sfide (36V, 48N); la formazionebianconera è, inoltre, quella contro cui i partenopei hanno subito più reti nel massimo campionato (226).Dopo il successo per 1-0 nel match d’andata, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide contro il Napoli in una singola stagionedi Serie A per la prima volta dal 2018/19. I bianconeri potrebbero inoltre mantenere la porta inviolata in entrambe le gare stagionali diSerie A contro i partenopei per la prima volta dal 1994/95 con Marcello Lippi allenatore.Grande equilibrio nelle ultime 11 partite tra Napoli e Juventus in Serie A (a partire dal campionato 2018/19): cinque successi per parte eun pareggio, con 18 gol dei partenopei e 16 dei bianconeri.Il Napoli è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide disputate nel girone di ritorno contro la Juventus in Serie A (4V, 2N): l’unicosuccesso bianconero nelle gare in questione è arrivato a distanza di cinque anni esatti dal match di oggi (2-1 al Maradona, il 03/03/2019).Juventus (57) e Napoli (40) si affrontano in un match di Serie A con uno scarto di almeno 17 punti in favore dei bianconeri per la primavolta dal 26 gennaio 2020 – i partenopei, nonostante ben 27 punti in meno in quel caso, vinsero 2-1 nel proprio stadio quella sfida.Il Napoli ha vinto le ultime quattro sfide casalinghe contro la Juventus in campionato, nella sua storia in Serie A non ha mai ottenutocinque successi interni di fila contro i bianconeri.Un solo pareggio nelle ultime 10 partite tra Napoli e Juventus in casa dei partenopei in Serie A (sei vittorie campane e tre piemontesicompletano il bilancio): il 2 aprile 2017 per 1-1 con gol di Khedira e Hamsik.