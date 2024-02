Victorisigla una tripletta contro il Sassuolo e avverte la Juventus in vista di domenica sera. Il numero 3 assume un significato particolare per Victor, diventando il terzo giocatore nella storia dela raggiungere la doppia cifra di gol in quattro stagioni consecutive di Serie A. Questo prestigioso traguardo lo colloca accanto a due icone del calcio partenopeo: Diego Armando Maradona, durante il periodo dal 1984/85 al 1987/88, e Attila Sallustro, tra il 1929/30 e il 1932/33. Questo exploit non solo evidenzia la sua abilità sul campo, ma lo consacra anche nella storia del club partenopeo, come sottolinea Opta.