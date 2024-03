Napoli-Juventus, Juan Jesus provoca Vlahovic

Una serata da dimenticare, per lae soprattutto per Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo è stato protagonista in negativo di Napoli-Juventus: due occasioni clamorose mancate, una, quella del palo, dove è stato più che altro sfortunato. A rendersi conto della prestazione negativa è stato l'attaccante stesso che, nell'immediato post match, ai microfoni delle tv si è preso le sue responsabilità.Ma Napoli-Juventus non è finita lì, anche a due giorni dal match. A riaccendere la rivalità è stato il difensore azzurro Juan Jesus. Il terreno di gioco, questa volta, è Instagram e non il campo del Maradona. Goal Italia pubblica la top 11 e un utente si domanda ironicamente: "". Arriva la risposta provocatoria di Juan Jesus: "".