Massimo Mauro 'contro' il Var

Massimo Mauro su Allegri e Calzona

Anche ieri sera, l'arbitraggio dellaha fatto un po' discutere. Nel mirino soprattutto le tre ammonizioni comminate ai bianconeri già nel primo tempo - tra cui quella, un po' severa e pesantissima in vista della prossima partita, di Dusan- ma anche ilassegnato alper un fallo ingenuo di Joseph. In questo episodio è stato decisivo il, perché l'arbitro Maurizionon aveva fischiato in un primo momento.Var nei confronti del quale l'ex bianconero Massimo Mauro ha ribadito la propria diffidenza. "Sono sempre stato scettico su quest’aggeggio, che chiamo così per sfotterlo", le sue parole ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. "Sicuramente è fondamentale in tante occasioni, ma a mio avviso condiziona l’arbitro e annulla il ruolo degli assistenti. Inoltre viene usato in maniera furbesca dai giocatori. Quando giocavo io determinati interventi facevano parte del gioco, mentre adesso ogni contatto è fallo.Capisco che è impossibile rinunciarci nell’era delle tv, ma serve un protocollo serio altrimenti la partita diventa un gioco alla PlayStation".L’ex giocatore ha poi detto la sua sui due allenatori di Napoli e Juventus: “ha fatto un ottimo lavoro, è stato il condottiero della società e della squadra anche in un periodo difficile. Credo che sia la persona giusta se la Juve vuole avere un futuro. Per quanto riguarda il Napoli, invece, spero chevenga confermato. E’ l’allenatore ideale perché conosce bene l’ambiente e gioca come Sarri e Spalletti".Infine, sulla prova di Dusan Vlahovic: “Non va criticato solo perché non ha segnato. Sicuramente per un attaccante è fondamentale fare gol, ma se ha avuto 3-4 occasioni vuol dire che ha giocato bene".