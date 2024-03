Meret

Di Lorenzo

Rrahmani

Juan Jesus

Olivera

Anguissa

Lobotka

Traorè

Politano

Osimhen

Kvaratskhelia

Szczesny

Rugani

Bremer

Alex Sandro

Cambiaso

Miretti

Locatelli

Alcaraz

Iling-Junior

Chiesa

Vlahovic

Le motivazioni per cercare a tutti i costi una vittoria non mancano, anzi... Ladeve andare a caccia dei tre punti nel match di questa sera contro il, che sembra aver ritrovato un po' di certezze con il nuovo tecnico Francesco Calzona e vuole confermare il momento positivo. Anche i bianconeri, da parte loro, hanno bisogno di continuità dopo la vittoria last minute di una settimana fa contro il Frosinone, e in più vogliono fare di tutto per "vendicare" la goleada subita nell'ultimo incontro dai partenopei, con i quali non vincono da cinque anni. Gli ingredienti per vivere una grande partita, insomma, sembrano esserci tutti.