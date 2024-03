Le ultime di formazione per Napoli-Juventus

Altro che profumo di rivoluzione. E' esattamente come settimana scorsa (e come quella prima). No, la Juve non cambia. Neanche stavolta, anzi: ha tre punti in più e neanche mezza intenzione. Allegri è stato piuttosto chiaro in conferenza stampa, pur senza dare indicazioni chiare sulla formazione. "Devo ancora decidere", ha spiegato Max . Che ritrova Danilo, ma non dal primo minuto. Al suo posto, molto probabilmente, toccherà a Daniele Rugani.La sensazione comunque è che Allegri prenderà tutto il tempo possibile per decidere l'undici anti Napoli. E che allo stesso tempo, in buonissima parte, abbia già deciso gli uomini ai quali affidarsi su un campo complicato. Anzi: complicatissimo. Soprattutto adesso che il traguardo è minimo e pure vicino.Nessuna sorpresa, comunque, ancor meno di quelle brutte.Con McKennie out, così come Rabiot, a centrocampo si fa largo l'ipotesi Alcaraz dal primo minuto. Che in fondo è già certezza.E l'altro sostituto? Eccolo, il grande dubbio: Cambiaso più di Nonge e Miretti, con Weah esterno destro e Kostic a sinistra. Una Juve più solida al Maradona, che proverà a trovare soluzioni pure nelle difficoltà.