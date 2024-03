Napoli-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

. Ecco a quando risale l’ultima vittoria della: un’eternità. In più, nell’ultima occasione la squadra bianconera subì una goleada dai partenopei poi campioni d’Italia. Insomma, le premesse ci sono tutte per provare a riscrivere la storia di questo big match e portare i tre punti a Torino. E poi, lavuole confermare di essere uscita dal periodo di crisi di prestazioni e risultati: quale scenario migliore, per farlo, se non il Maradona diLa partita tra Napoli e Juventus sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.Le certezze non mancano a Massimiliano Allegri . Allo stesso modo, però, resistono alcuni ballottaggi che saranno sciolti a poche ore dal fischio d’inizio di Napoli-Juventus, soprattutto a centrocampo e in attacco. Clicca la gallery per scoprire le probabili formazioni.