. Sembra quasi incredibile ma è vero, proprio nella notte in cui è riuscita a mettere in campo una prova nel complesso positiva, con qualche idea di gioco e tante occasioni create, lanon è riuscita ad andare oltre la sconfitta, tornando con le pive nel sacco dallo stadio Maradona diche resta ancora una volta un tabù. Il problema, in questo caso, è stato nella finalizzazione: nonostante svariate occasioni costruite, è andato in gol solo Federico(e questa rimane comunque una buona notizia), mentre è rimasto a secco Dusanche di palle per segnare ne ha avute almeno tre o quattro. È finita così, un'altra notte da dimenticare.