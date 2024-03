Ilcanta, il Maradona urla, ma non è come l'anno scorso. No, lanon ne prende 5, gli azzurri non sono stati così superiori. Anzi. Alla fine, nel 2-1 che regala una notte (e qualcosa in più) da sogno ai napoletani, Allegri prende questo 2-1 e prova a strizzarne qualcosa di positivo. Un po' di note, di sicuro un paio di elementi.Il sorriso amarissimo di Max dice tutto, e parla di una sfortuna vera, seria, incredibilmente sfibrante. Dopo il vantaggio siglato Kvaratskhelia, i bianconeri l'avevano ripresa con Chiesa e la gara è nuovamente scivolata per una leggerezza di Nonge, al secondo gettone della sua storia juventina. Va così. E' un momento. Stasera, più di altre sere, la sensazione è che passerà.