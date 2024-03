Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista di Napoli-Juventus. In attacco, spazio alla coppia Vlahovic-Chiesa con Yildiz in panchina inzialmente. I ballottaggi però riguardavano soprattutto il centrocampo. Al posto di Mckennie e Rabiot giocheranno Miretti e Alcaraz mentre sulle corsie, spazio per Cambiaso e la sorpresa Iling Junior. Panchina quindi per Weah, che sperava in una maglia da titolare con lo spostamento di Cambiaso in mezzo al campo. Queste le decisioni di Allegri.