Napoli-Juventus, la reazione di Giuntoli al gol

Non era una partita come le altre per Cristiano Giuntoli, che dopo 8 anni da dirigente del Napoli è tornato allo Stadio Maradona da avversario. Il dirigente della Juventus era presente come sua abitudine allo stadio insieme a Giovanni Manna. Sui social è stato pubblicato un video che lo riprende subito dopo il gol di Giacomo Raspadori.Nel video mostrato sui social si vede come diversi tifosi del Napoli si avvicinano a Giuntoli esultandogli in faccia. C'è anche l'intervento della polizia per evitare che la situazione potesse degenerare. Un ritorno sicuramente non felice per il dirigente nel suo vecchio stadio.