Napoli-Juventus, la moviola LIVE: tutti gli episodi

27' - Arriva l'ammonizione anche per Cambiaso, ferma in ripartenza Kvara con una trattenuta

25' - Ammonito anche Bremer, fallo su Osimhen. "Non è chiara occasione da rete c'erano due difensori che stavano rientrando. Prima c'è una spinta di Osimhen, per me corretto non fischiarla": il commento di Marelli su Dazn.

18' Ammonito Vlahovic, trattenuta su Kvaratskhelia. Era diffidato, salta la prossima contro l'Atalanta. (QUI le parole di Marelli sull'episodio)

3' Primo episodio: contatto in area tra Cambiaso e Kvara che chiede il rigore. Per arbitro e Var non c'è nulla, conferma lo stesso anche Marelli su Dazn

1' - Fischio d'inizio

Napoli-Juventus, la designazione completa

Napoli – Juventus domenica ore 20.45

Il fischio iniziale di Mariani al Maradona segna l'inizio di un incontro carico di tensione tra. La partita si rivela cruciale sia per la squadra arbitrale che per le due compagini in campo. I bianconeri, reduci da un periodo difficile, sono determinati a rialzarsi e garantirsi un posto nella prossima Champions League, consolidando la loro posizione in classifica. Dall'altra parte, gli azzurri ambiscono a invertire la rotta e a lanciare un audace assalto alle competizioni europee di alto livello. L'atmosfera è carica di aspettative e la sfida si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre che puntano alla vittoria per raggiungere i propri obiettivi stagionali.MarianiPasseri – CostanzoIv: ColomboVar: IrratiAvar: Sozza