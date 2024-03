Napoli-Juventus, la moviola dei giornali

Un rigore, tanti cartellini gialli e intensità. Questo il riassunto di Napoli-Juventus a livello di episodi arbitrali. Il direttore di gara Mariani criticato soprattutto per la gestione dei cartellini gialli. Di seguito la MOVIOLA dei giornali."L’arbitro adotta una soglia tecnica adeguata al match: 22 i falli. Due gli episodi nelle aree di rigore. Il primo è la trattenuta reciproca fra Cambiaso e Kvara: giusto non dare rigore al Napoli, peraltro è il georgiano il primo a trattenere. Calcio di rigore netto per il Napoli: Nonge pesta la caviglia di Osimhen e lo fa anche con una certa intensità. Corretto anche il giallo. Gestione disciplinare rivedibile per l’arbitro di Aprilia.(che era diffidato e mancherà contro l’Atalanta) è incomprensibile. Mariani con la mano fa il segno del 3, come se l’attaccante serbo avesse appena commesso il terzo fallo della sua partita, ma non è così: tre sono i falli subiti da Kvara, Vlahovic è appena al primo commesso. Corretta la sanzione per Cambiaso, tirata quella per Bremer, che commette fallo su Osimhen: però in questo caso c’era un sospetto fallo qualche istante prima, una spinta del nigeriano su Bremer stesso. Giusto il giallo a Traorè."Si perde un rigore che avrebbe potuto vedere in campo, Mariani: unica macchia in una partita portata avanti con piglio. Un errore, però, che poteva risultare decisivo. Bene sugli altri episodi da moviola, tiene una sfida difficile. Intervento dMariani fa ampi cenni che non c’è nulla, in realtà c’è molto, il piede dell’attaccante nigeriano si piega anche. Al VAR Irrati non ci mette molto a chiamare Mariani all’OFR, rigore netto. Sul rigore parato, perfetta l’entrata in area di Raspadori, ancora fuori area dopo la parata. Protesta (solo) Kvaratskhelia per una trattenuta prolungata di Cambiaso in area della Juventus: vede bene Mariani, i due si tengono quando il pallone è ancora lontano, per cercare di prendere la migliore posizione. Fischiato un fallo a Bremer su Osimhen, il difensore bianconero viene anche ammonito. Il Napoli voleva il rosso: mai Dogso, ci sono Rugani e Alex Sandro. Non solo, ma tutto nasce da una spinta di Osi su Bremer che gli fa perdere l’equilibrio.Netto il rigore per il Napoli. Si tratta del classico pestone sul piede. Giusto il giallo e non il rosso per Bremer che atterra Osimhen: non c'è l'evidente occasione da gol. Rischia infine Cambiaso nel primo tempo: trattenuta in area su Kvarastkhelia. Restano i dubbi.