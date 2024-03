Napoli-Juventus, la profezia di Allegri

Napoli-Juventus, nonostante la sconfitta

, senza la soddisfazione di poter vantare un’anticipata lettura del futuro, più con l’amarezza di qualcuno a cui era evidente cosa non stesse funzionando. Massimilianoprofeta in settimana di quello che sarebbe successo – ed effettivamente è successo -, questa sera al Maradona, nella partita tra, immagini diventate velocemente virali sul web, dopo l’occasione sprecata in area da Andrea. Non ci sono video, ma è facile immaginare che Allegri abbia reagito in maniera simile quando a sbagliare è stato Vlahovic , clamorosamente in almeno due occasioni, bravo ma sfortunato invece sul palo preso.Un passo indietro, a mercoledì, allenamento aperto della. Tra le mura della Continassa, la squadra ha appena terminato il riscaldamento e un esercizio sul possesso palla: il gruppo si divide in due, si parte da centrocampo e si va ad attaccare l’area in un tre contro due ad alta intensità. Gli errori si sommano, i portieri sono poco impegnati e osservano passaggi sbagliati in area, tiri che si impennano a voler raggiungere i nuvoloni neri che si addensano sopra il Traning Center. C’è chi sbuffa, chi sbatte i pugni a terra e poi c’è Allegri che urla: “”. Sì, si doveva segnare, in allenamento come questa sera., un incubo che si ripete. Tutto sommato, però, i segnali positivi non mancano, oltre il risultato e oltre il gol di Chiesa che poi proprio al tecnico dedica il gol. Dopo una settimana così complicata, così elettrica viste le voci e le dichiarazioni sul futuro di Allegri, l’impressione è che per la squadra il resto della stagione fosse un faticoso trascinarsi di partita in partita, con il solo obiettivo di conquistare quanto prima la Champions League.E invece no, la Juventus scesa in campo contro il Napoli è sembrata viva, a tratti brillante, vogliosa di fare il risultato seppur imprecisa, sprecona e a tratti sfortunata.