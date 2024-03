La Juventus ha comunicato la lista dei giocatori convocati per il big match contro il Napoli, in programma domenica alle 20:45. Diversi assenti per Massimiliano Allegri. Non ci saranno infatti Mattia Perin, Moise Kean, Mattia De Sciglio oltre agli ultimi infortunati, ovvero Adrien Rabiot e Weston Mckenie. Torna a disposizione invece Danilo; presente anche Federico Chiesa dopo la botta subita in allenamento. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Allegri



Napoli-Juventus, i convocati di Allegri