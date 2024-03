Laè giunta poco prima delle otto di sera presso l'albergo dove trascorrerà la notte a, in vista del grande match di domani contro la squadra partenopea. Un caloroso benvenuto è stato riservato al team bianconero da un gruppo di tifosi, come dimostrato sui social, che hanno espresso il loro sostegno con entusiasmo. Tuttavia, non si è notata la presenza di tifosi del Napoli, e di conseguenza non sono stati uditi cori ostili nei confronti della squadra bianconera. Questo scenario può essere interpretato in diversi modi, ma potrebbe indicare una calma apparente prima della tempesta nel mondo del calcio, dove la rivalità tra le due squadre è sempre viva e pronta a esplodere in ogni momento.