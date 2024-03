Una "sfida nella sfida" attesissima quella in programma nel match di domenica sera tra. Allo stadio Maradona, infatti, gli occhi saranno puntati soprattutto sui due bomber, Dusane Victor, che stanno vivendo un ottimo momento di forma. L'attaccante bianconero è già arrivato a quota 9 gol segnati in appena 7 partite del 2024 (15 le sue reti totali in campionato); il nigeriano, invece, è rientrato dalla Coppa d’Africa al top della forma ed è finito sul tabellino dei marcatori per 3 gare di fila con 5 centri, tra cui la tripletta al Sassuolo (per lui 11 gol in questa stagione di Serie A).