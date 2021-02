La Juventus fra un'ora sarà in campo allo stadio Maradona di Napoli per sfidare la squadra partenopea nell'anticipo della 22^ giornata di Serie A.



Queste le scelte ufficiali di formazione: non priva di sorprese la formazione bianconera



NAPOLI (4-2-3-1): ​Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. A disp: Meret, Contini, Zedadka, Elmas, F. Ruiz, Petagna, Costanzo, Cioffi, Lobotka. All. Gattuso

JUVENTUS (4-4-2): ​Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Ronaldo. A disp: Pinsoglio, Buffon, Alex Sandro, McKennie, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta, Fagioli, Kulusevski, Peeters. All. Pirlo