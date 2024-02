La Juventus si affida a Dusan Vlahovic contro il Napoli, match in programma domenica sera. L'attaccante serbo, diffidato ma in stato di grazia, farà coppia con Federico Chiesa o Yildiz, che lunedì ha tirato un sospiro di sollievo dopo gli esami effettuati in eseguito alla dolorosa botta al piede subita contro il Frosinone. Nelle ultime due partite, Massimiliano Allegri ha alternato i due giocatori. Per quanto riguarda Moise Kean invece, l'attaccante azzurro ieri è tornato ad allenarsi in parte con la squadra e si avvicina quindi il suo rientro dopo oltre due mesi di stop.