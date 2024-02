Lascenderà in campo domenica 3 marzo alle ore 20.45 al Diego Armando Maradona per la gara conto il Napoli. Nella giornata di oggi l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali. Sarà il fischietto di Mariani a dirigere la gara. Coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo. Il quarto uomo invece designato è Colombo. Il Maradona per l'occasione va a gonfie vele verso il tutto esaurito. Gli arbitri sono stati designati, la preparazione per una sfida che ha sempre un fascino particolare prosegue.