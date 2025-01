Napoli-Juventus, dall'andata è cambiato tutto: cosa si aspetta Thiago Motta

Getty Images

Cosa si aspetta Thiago Motta da Napoli-Juventus

. La sfida di domani trasarà molto diversa da quella del girone di andata, come ha ben spiegato in conferenza stampa : "Mi aspetto una partita diversa, quella partita lì giocavamo in casa, anche se è una caratteristica del Napoli ricompattarsi e stare con un blocco basso limitando l'avversario. Non è un caso che abbiano preso solo 14 goal, è una squadra che quando recupera con i giocatori che ha davanti riesce a ripartire".Il tecnico ha poi aggiunto: "Giocando in casa sicuramente cercheranno di fare la partita, e ripeto: è una squadra che con caratteristiche spesso ha costruito questo blocco basso ed è ripartito. Ma giocando in casa mi aspetto un Napoli che vorrà giocare, attaccare, fare il gioco, e noi dovremo competere con loro per fare una buona fase difensiva, organizzata, sapere quando pressare e quando abbiamo la palla utilizzarla bene andando ad attaccare con equilibrio, creando le situazioni che abbiamo visto e che possono soffrire".