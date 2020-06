5







di Stefano Discreti

Stavolta non sono bastate nemmeno le sue parate. Per un attimo, nel corso della partita, è sembrato di vederlo ringiovanire e tornare ai livelli massimi della sua carriera. Purtroppo ai rigori non è riuscito ad essere decisivo ma nonostante la sconfitta resta negli occhi di tutti la sua grande prestazione. Compro Buffon



Non è certamente l'unico che merita di finire tra i peggiori, in castigo. Però l'errore dal dischetto è davvero marchiano. Un rigore inguardabile, calciato quasi da fermo e sparato alle stelle. Il suo acquisto in bianconero, con quel contratto faraonico, è innegabilmente uno dei più grandi errori di mercato della Juventus degli ultimi anni. La ricerca ossessiva delle plusvalenze della scorsa estate sta ovviamente portando più problemi a livello tecnico che benefici. Vendo Danilo