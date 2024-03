Mancano poche ore al calcio d'inizio della gara tra Napoli e Juventus in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Maradona del capoluogo campano. Per Massimilianoperò già una vittoria. Come riferisce SportFace tutto merito dila sua cavalla che oggi all'esordio stagionale nell'ippica si sarebbe aggiudicata il primo posto guidata dal fantino Mario Sanna. Il cavallo, adesso nelle scuderie di Stefano Botti, ha battuto Benny In Love e Princess Chizara. Successo che potrebbe spianare a Sun Never Sets la strada verso il Premio Regina Elena del 28 aprile.