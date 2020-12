La Juventus Women alla prova del nove. Oggi le bianconere sfideranno il Napoli, fanalino di coda della Serie A femminile, per continuare la striscia positiva, portare a nove le vittorie consecutive dall'inizio del torneo e mantenere saldamente il primo posto con distacco dal Milan. Le campane, fino a qui, hanno raccolto un solo punto; le ragazze di Rita Guarino, però, non dovranno sottovalutare la sfida: il rischio è che la stanchezza accumulata con le nazionali possa farsi sentire in campo e per questo c'è bisogno di una prova di forza, prima ancora mentale e fisica che tecnica. Inoltre, vincere oggi rappresenterebbe il miglior passo di avvicinamento alla super sfida di mercoledì contro il Lione, valevole per i sedicesimi di Champions League.



IL TABELLINO



Napoli-Juve Women: 0-0



Marcatrici:



Napoli (4-3-3): Mainguy; Cameron, Huynh, Di Criscio, Oliviero; Jansen, Errico, Huchet; Cafferata, Hjohlman, Popadinova. A disp. Perez, Capparelli, Groff, Abati, Beil, Nencioni, Risina, Nocchi, Goldoni. All. Marino.

Juventus Women (4-3-3): Bacic; Lundorf, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli, Zamanian; Maria Alves, Girelli, Bonansea​. A disp. Tasselli, Hyyrynen, Gama, Ippolito, Cernoia, Staskova, Hurtig, Giordano, Berti. All. Guarino.



Arbitro: Sig. Cosso di Reggio Calabria



La diretta testuale su ilbianconero.com:



20' - Scontro di gioco durissimo tra Zamanian e Mainguy, dopo l'intervento dello staff medico le calciatrici si rialzano 18' - Tiro a giro di prima di Caruso, il pallone non scende e termina alto sopra la traversa



16' - Conclusione dal lato di Bonansea, il suo tiro cross si spegne sul fondo



10' - OCCASIONE PER IL NAPOLI Sembrant sbaglia il rinvio, Errico le strappa il pallone e da pochi passi spara sulle mani di Bacic



5' - Salvai blocca un cross pericoloso sul primo palo, partita accesa dai primi minuti



3'- OCCASIONE PER LA JUVE, Zamanian di testa sfiora il gol



2'- Partenza sprint del Napoli che guadagna subito un calcio d'angolo



0'- Cosso fischia l'inizio del match