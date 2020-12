1







di Marco Amato

La Juventus Women fatica contro il Napoli ma riesce a conquistare la nona vittoria consecutiva. Partita dalle due facce della squadra di Guarino che dopo essere stata sotto nel primo tempo, rialza la testa nella ripresa e rimonta il risultato.



BACIC 6.5 - Diverse ottime parate, sul gol è incolpevole



LUNDORF 6 - Qualche buona avanzata, è attenta in fase di chiusura



SALVAI 6.5 - Torna in campo dopo una lunga assenza, lo fa con concentrazione e attenzione



SEMBRANT 5.5 - Molte imprecisioni, nel primo tempo un suo errore rischia di regalare una rete al Napoli



BOATTIN 5.5 - Non riesce ad alzarsi sul suo lato



CARUSO 6 - Soffre la fisicità e la cattiveria agonistica delle avversarie, nel secondo tempo alza il livello della prestazione



GALLI 7 - La partita è muscolare e questo esalta le sue caratteristiche. Lotta su ogni pallone, è la migliore in mediana



ZAMANIAN 5.5 - Un colpo di testa pericoloso ad inizio primo tempo e poco altro (dal 46' CERNOIA 6.5 - Aggiunge qualità alla manovra)



MARIA ALVES 6 - Prova a mettere lo sprint ma il motore appare ingolfato, ha il merito di farsi trovare pronta e segnare l'1 a 1 (Dal 67' HURTIG 7 - Impatto ottimo nel match, dà una scossa alla manovra offensiva)



GIRELLI 7.5 - Si stacca dalla linea difensiva e prova a dare una mano alla manovra, si sacrifica in fase di non possesso. Fa un lavoro prezioso per la squadra, mette lo zampino nell' 1 a 1 ed è fredda segnare il rigore del 2 a 1 (Dal 92' IPPOLITO s.v. - Pochi minuti che fanno esperienza)



BONANSEA 6 - Nel primo tempo fatica ad entrare in partita e tocca pochi palloni, nella ripresa diventa pericolosa e anima la manovra offensiva (Dal 79' STASKOVA 6 - Una buona azione personale, arriva vicina al 3 a 1)



All. GUARINO 7 - La squadra esce trasformata nel secondo tempo e mostra determinazione nel ribaltare il risultato