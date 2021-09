Come scrive Il Mattino: "Dunque, controlli ai varchi: il Napoli sta cercando di aumentare il numero degli steward (non sono facili da trovare) anche perché sennò sarà difficile contenere il sold out previsto per sabato che arriva la Juventus. La capienza è fissata ancora in 27mila spettatori ma serve incrementare i controlli ai varchi di accesso per evitare assembramenti e le scene di caso viste la sera dell'esordio in campionato e per scongiurare interventi da parte dell'Osservatorio. Ne servono almeno 500 di steward per la gara di sabato. La prossima riunione del Gos servirà a definire i dettagli".