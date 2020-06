C'è anche il ct della Nazionalein tribuna all'Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Lui, come Dal Pino e Gravina, sono stati tra i pochi ad aver avuto la possibilità di accedere allo stadio, a porte chiuso dopo le regole di sicurezza post coronavirus poste come paletto per tornare in campo dopo tre mesi senza calcio.