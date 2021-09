"Laper la gara di Campionatoche si disputerà l’11 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli,". Lo comunica il Napoli in una nota ufficiale apparsa sul sito poco fa. Il motivo? Le valutazioni richieste dall'Osservatorio.Come spiegaai microfoni di CalcioNapoli24.it, infatti, la ragione sarebbe da ricondurre all'ordine pubblico: “Non c’entrano prezzi e Green pass, il Napoli già ha deciso l’applicazione di quest’ultimo. La ragione è che l’Osservatorio ha voluto fare una determina specifica per Bologna-Verona e per Napoli-Juventus: dovrà arrivare prima questa, e poi partiranno le vendite sin dall’inizio. Abbiamo bloccato tutto un quarto d’ora prima che iniziasse tutto, senza vendere nemmeno un biglietto: sappiamo che le partite possono essere condizionate dallo status ‘a rischio’, perciò ci saranno determinazioni specifiche che potranno coinvolgere anche le vendite dei biglietti. Aspettiamo l’Osservatorio prima di mandare tutto in vendita. E’ una questione burocratica”.