Prima trasferta post virus per la Juventus, in partenza verso Roma dove domani contro il Napoli giocherà la 19a finale di Coppa Italia della sua storia (13 vinte). Tutti convocati da Maurizio Sarri, che quindi porterà in gruppo anche Giorgio Chiellini, Gonzalo Higuain e Merih Demiral. Nessun recupero lampo: i tre giocatori, ancora alle prese con i rispettivi infortuni, domani mattina si alleneranno alla Continassa per poi raggiungere la squadra a Roma per stare vicino al gruppo in una partita così importante.

La lista dei convocati: Szczesny; Pinsoglio, Buffon; De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral; Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore; Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernanrdeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.