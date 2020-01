Allo Stadio San Paolo di Napoli va in scena il posticipo della 21esima giornata di Serie A tra i padroni di casa allenati da Gennaro Gattuso e la capolista Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri, dopo essersi qualificati per la semifinale di Coppa Italia battendo per 3-1 la Roma, arrivano in Campania per confermare l'ottimo momento di forma. Anche i numeri confermano la corsa e le condizioni dei bianconeri: come mostrano le statistiche live, nonostante la difficoltà incontrata contro un Napoli rognoso e ben impostato in difesa, la Juve sta vendendo cara la pelle. Ecco i numeri della sfida, in diretta.